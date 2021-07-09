Защита обжаловала постановку Навального на учет как склонного к побегу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Защита политика Алексея Навального обжаловала решение Петушинского суда, который отказался снять его с учета как склонного к побегу. Об этом говорится в материалах на сайте этого суда.

Апелляция поступила в суд 9 июля. Подробности заявления пока не раскрываются.

Петушинский суд 2 июня отказался удовлетворить иск Навального и снять его с учета как склонного к побегу. На учет его поставила администрация исправительной колонии №2 по Владимирской области, куда его направили отбывать срок по так называемому делу "Ив Роше".

Защита политика оспаривает этот статус и в Москве. Там его поставили на учет как склонного к побегу в СИЗО №1 ("Кремлевский централ"). Преображенский суд также в июне отказался отменить это решение администрации СИЗО.

Навальный вернулся в Москву 17 января, зная, что ему в России грозит реальный срок по старому делу. Его задержали по прилете, прямо в аэропорту.

В июне 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию.