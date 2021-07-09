Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

Защита обжаловала постановку Навального на учет как склонного к побегу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Защита политика Алексея Навального обжаловала решение Петушинского суда, который отказался снять его с учета как склонного к побегу. Об этом говорится в материалах на сайте этого суда.

Апелляция поступила в суд 9 июля. Подробности заявления пока не раскрываются.

Петушинский суд 2 июня отказался удовлетворить иск Навального и снять его с учета как склонного к побегу. На учет его поставила администрация исправительной колонии №2 по Владимирской области, куда его направили отбывать срок по так называемому делу "Ив Роше".

Защита политика оспаривает этот статус и в Москве. Там его поставили на учет как склонного к побегу в СИЗО №1 ("Кремлевский централ"). Преображенский суд также в июне отказался отменить это решение администрации СИЗО.

Навальный вернулся в Москву 17 января, зная, что ему в России грозит реальный срок по старому делу. Его задержали по прилете, прямо в аэропорту.

В июне 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Навальный осознавал, что нарушает российское законодательство и сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию.

Возвращение Навального

11
Алексей Навальный в самолетеАлексей Навальный и его жена Юлия садятся в самолет в БерлинеАлексей и Юлия Навальные на бортуОбстановка у аэропорта "Внуково"Сотрудники полиции охраняют международный аэропорт "Внуково"Полиция во время задержания сторонника НавальногоПравоохранительные органы вытесняют людей от здания аэропорта "Внуково"Алексей и Юлия Навальные в автобусе в аэропорту "Шереметьево"Сотрудники полиции уносят задержанного в автозакОчередь из ожидающих у входа в аэропорт "Внуково"Задержание женщины во "Внуково"
Алексей Навальный в самолете
Алексей Навальный ФСИН Владимирская область ИК-2 Покров Петушинский суд Москва Владимир Путин

Новости по теме

Новости

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

Москвичам пообещали аномальную жару до 18 июля

В Петербурге запустили карту с визуализацией свободных талонов на прививку

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Штат посольства США в Москве урежут на 90% относительно 2016 года

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за побои в прямом эфире

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лавров назвал условие для вступления России в афганскую войну

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что привитые от COVID не распространяют вирус

Пандемия коронавируса

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID

Попова отметила рост доли регионов в структуре заболеваемости COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');