Суд оставил без движения три иска Навального к покровской ИК-2

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Во Владимирской области Петушинский районный суд оставил без движения до 12 мая все три иска адвоката Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где политик отбывает наказание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там объяснили, что адвокат Вадим Кобзев не представил документы, которые дают ему право представлять иски в суде.

О подаче в этот суд трех исков стало известно 26 апреля.

В одном иске защита Навального просила признать незаконным и отменить решение администрации ИК-2 поставить его на учет как склонного к побегу и признать незаконным действия по лишению его сна по ночам.

Во втором иске оспаривается отказ администрации выдать ему приобретенные им книги.

В третьем защита требует признать незаконной цензуру получаемых Навальным газет.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще в феврале, когда он находился в московском СИЗО "Матросская тишина". 27 апреля политик подал в Преображенский суд Москвы иск к СИЗО, оспаривая это решение.

В покровской ИК-2 Навальный находится с середины марта.