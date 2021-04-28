Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:55Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Суд оставил без движения три иска Навального к покровской ИК-2

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Во Владимирской области Петушинский районный суд оставил без движения до 12 мая все три иска адвоката Алексея Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где политик отбывает наказание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там объяснили, что адвокат Вадим Кобзев не представил документы, которые дают ему право представлять иски в суде.

О подаче в этот суд трех исков стало известно 26 апреля.

В одном иске защита Навального просила признать незаконным и отменить решение администрации ИК-2 поставить его на учет как склонного к побегу и признать незаконным действия по лишению его сна по ночам.

Во втором иске оспаривается отказ администрации выдать ему приобретенные им книги.

В третьем защита требует признать незаконной цензуру получаемых Навальным газет.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще в феврале, когда он находился в московском СИЗО "Матросская тишина". 27 апреля политик подал в Преображенский суд Москвы иск к СИЗО, оспаривая это решение.

В покровской ИК-2 Навальный находится с середины марта.

Алексей Навальный ФСИН Владимирская область ИК-2 Покров Петушинский суд Москва Преображенский суд

Новости по теме

Новости

В СПЧ создали рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием

В России за сутки выявлено 7,8 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 7,8 тыс. случаев коронавируса

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Двух бойцов ММА задержали за драку на Московском вокзале Петербурга

Пандемия коронавируса

Пожилым жителям Чукотки выплатят по 2 тыс. руб. за вакцинацию от COVID

ФСИН отрицает, что экс-министра Абызова принесли на суд на носилках

Экономический кризис

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз уже придумал меры по сдерживанию цен на гречку

Segezha Group в рамках IPO оценена в 125,5 млрд рублей

Закрыто дело екатеринбуржца, убитого СОБРом в собственной квартире

Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');