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Федеральную часть списка кандидатов "Яблока" возглавил Рыбаков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В ходе предвыборного съезда партии "Яблоко" решено выдвинуть во главе общефедерального списка кандидатов на выборах в Госдуму председателя партии Николая Рыбакова, сообщили в пресс-службе партии.

Федеральный список состоит из 90 региональных групп из 310 кандидатов. 161 кандидат будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока" по одномандатным округам.

Ранее председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский, который возглавлял список "Яблока" на всех предыдущих думских выборах, отказался баллотироваться в Госдуму.

Согласно закону, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

Яблоко Госдума

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