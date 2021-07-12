От коронавируса ревакцинировали свыше 11,5 тыс. военных РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли более 11,5 тысяч российских военнослужащих, при этом использовался отечественный препарат, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"Всего до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих. Ревакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат военнослужащие всех категорий, уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Каким именно препаратом повторно прививаются российские военные, не уточняется.

В повторной иммунизации, которая стартовала в Вооруженных силах с 1 июля текущего года, участвуют военнослужащие, члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры.

Ревакцинация проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России. А также - в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад, информирует ведомство.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российской армии от коронавируса вакцинировано более 900 тыс. человек.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

5 марта Шойгу заявил, что самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом и смертности от него в России - в Вооруженных силах.

Сообщалось, что в ВС РФ применяют вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которая разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Российские военные принимали участие в испытаниях препарата.

30 июня Минздрав РФ объявил о старте в российских регионах повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями ведомства. Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов. При этом для повторной вакцинации не нужно проходить анализ на наличие антител к коронавирусу - в соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения она будет проводиться вне зависимости от их наличия и количества.