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Минобороны развернуло свыше 1300 коек для лечения гражданских лиц

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны продолжает содействовать российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Всего построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них для субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 70-ти военно-медицинских организациях для лечения гражданских лиц развернуто более 1 300 коек", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что в интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. "Передано 60 с половиной тонн кислорода. Этот вопрос находится на особом контроле", - отметил Шойгу.

"Еще в прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, где оказывается помощь, в том числе местным жителям", - добавил министр.

"В соответствии с моим решением, - продолжил он, - с 16 июня в парке "Патриот" функционирует временный инфекционный госпиталь. К работе привлечены 600 военных специалистов, медиков. Оказана помощь более тысячи человек".

Шойгу также сообщил, что отдал указание направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область.

"С 11 июля в Туле действует пункт вакцинации, к работе которого привлечены военные медики. С 5 июля в республиках Коми и Хакасия приступили к выполнению обязанностей наши медицинские специалисты", - сказал Шойгу.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Шойгу Минобороны РФ Коронавирус

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