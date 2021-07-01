Для всех российских военных объявили ревакцинацию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская армия с 1 июля начала ревакцинацию от коронавируса, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Решение относится ко всем категориям военнослужащих, которые получили полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также к членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.

В результате массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных силах РФ сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

По официальным данным Минобороны РФ на 30 июня, в Вооруженных силах РФ коронавирусом переболели 34 282 человека. 22 июня Шойгу сообщил, что в российской армии от коронавируса вакцинировано более 900 тыс. человек.

Ранее в четверг пресс-служба Северного флота сообщила, что в июле будут повторно привиты двухкомпонентной вакциной "Спутник V" порядка 3,5 тыс. человек.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек, из них 1 млн 13 тыс. 628 являются военнослужащими.

В Вооруженных силах РФ применяют вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которая разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Российские военные принимали участие в испытаниях этой вакцины.