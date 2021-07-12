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В Кремле опровергли слухи о возможности переноса выборов из-за COVID

В Кремле опровергли слухи о возможности переноса выборов из-за COVID
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Кремль опроверг информацию о том, что из-за ситуации с коронавирусом выборы, которые должны состояться в сентябре, будут перенесены на конец года, либо на следующий год.

"Уже десять раз это все опровергли. Нет, это лживая информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности такая информация и обсуждается ли перенос сроков проведения выборов в стране.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что ему неизвестно об обсуждении переноса даты предстоящих парламентских выборов на более поздний срок. Несколько членов Центризбиркома заявили "Интерфаксу", что им также неизвестно об обсуждении этого вопроса в комиссии.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё трех изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Дмитрий Песков коронавирус

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