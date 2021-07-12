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Калининградская область вновь вышла на пик заболеваемости COVID-19

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Калининградская область вновь вышла на пик заболеваемости COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в области зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции. Это второй максимум за все время пандемии. Ранее такое количество заболевших было зарегистрировано 31 декабря 2020 года, когда наблюдался первый пик распространения коронавируса", - отметили в штабе.

На этот раз основное число заболевших приходится на пенсионеров - 65 человек и неработающих граждан - 79. Большое количество и среди индивидуальных предпринимателя и иных работающих - 20 человек.

В связи с ростом заболеваемости в регионе вновь постепенно увеличивается количество коек для лечения больных с COVID-19. На сегодня развернуто 1208, из которых занято 998. При этом две недели назад в области под коронавирус было предназначено 966 коек.

"В декабре 2020 года было развернуто 2055 коек. Но тогда у медиков не было хорошего опыта лечения больных, многие из которых не нуждались в стационарах. Теперь врачи более уверенно назначают амбулаторное лечение заболевших без риска для их здоровья", - пояснил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в регионе надеются на снижение темпов распространения инфекции. И прежде всего в связи с активизацией массовой и обязательной вакцинации. При этом область запросила в федеральном центре увеличения поставок вакцины, ограниченные запасы которой не позволяют проводить прививочную кампанию более активно. Сегодня в сутки прививают порядка 2,5 тыс. человек, хотя мощности позволяют довести это число до 5 тыс. граждан.

Как сообщалось, в Калининградской области с 17 и 23 июня, а затем с 1 июля ужесточены меры по противодействию распространения инфекции. С 24 введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе сектора гостеприимства и общепита.

Хроника коронавируса. Июль.

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.
Хроника 09 января 2020 года – 12 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Калининградская область Коронавирус

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