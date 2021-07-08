Роспотребнадзор заверил, что в Москве достаточно вакцин от COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ситуацию с запасом вакцины от COVID-19 в Москве держат на контроле, препарат имеется в достаточном количестве, сообщили в четверг в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле", - говорится в сообщении.

В столичном Роспотребнадзоре отметили, что в городе, таким образом, обеспечен "беспрерывный процесс вакцинации всех желающих".

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Как сообщалось, полностью курс вакцинации в Москве прошли 1,8 млн человек.

Для массовой вакцинации используется четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.