В мэрии назвали причиной драки в Кузьминках бытовой конфликт

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Массовая драка мигрантов у станции метро "Кузьминки" в Москве произошла из-за бытового конфликта, случившегося незадолго до этого в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Установлено, что поводом для выяснения отношений стал бытовой конфликт между приезжими, произошедший несколькими днями ранее на территории Московской области, в ходе которого за медицинской помощью обратились три иностранных гражданина", - сказали в департаменте.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по признакам преступления экстремистской направленности.

"Отметим, что произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами", - заявили в департаменте.

Мигранты подрались в метро "Кузьминки" в понедельник вечером. В ГУ МВД столицы затем сообщили, что были задержаны 103 иностранца. Некоторых из них выдворят из России.

На задержанных составят протоколы о мелком хулиганстве, о нарушении режима пребывания в России и о нарушении порядка проведения или организации массовой акции.