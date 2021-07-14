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Утверждены правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу субсидирования пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке по двадцати социально значимым маршрутам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В числе этих маршрутов будут рейсы Хабаровск - Якутск, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск.

Стоимость перелёта по этим маршрутам составит от 2200 до 10 900 рублей в одну сторону, отметили в пресс-службе.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,58 млрд рублей.

Как говорил премьер в июне, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Полеты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".

Правительство Михаил Мишустин Дальний Восток Аврора Хабаровск Якутск. Чита Владивосток Сахалин Камчатка

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