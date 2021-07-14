Утверждены правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило программу субсидирования пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке по двадцати социально значимым маршрутам, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В числе этих маршрутов будут рейсы Хабаровск - Якутск, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Чита, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск.

Стоимость перелёта по этим маршрутам составит от 2200 до 10 900 рублей в одну сторону, отметили в пресс-службе.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении на эти цели 1,58 млрд рублей.

Как говорил премьер в июне, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Полеты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединённой дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".