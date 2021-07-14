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ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме России опровергли сообщения СМИ о том, что комиссия предлагает освободить российских школьников от учебы во время выборов в Госдуму, заявили "Интерфаксу" в комиссии.

"Мы с Минпросвещения ищем варианты, как наиболее оптимальным образом обеспечить разведение этих процессов. Это не обязательно то, что школьники в дни голосования не будут посещать школы", - сказали в ЦИК РФ в среду.

Центризбирком и Минпросвещения РФ в настоящее время прорабатывают вопрос наиболее оптимального варианта для разведения избирательного и образовательного процессов на предстоящих выборах.

"Мы прорабатываем вопрос с министерством просвещения РФ, ведутся переговоры. Задача, которую ставила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, она остается прежней - обеспечить разведение учебного и избирательного процессов", - сообщили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что в единый день голосования в 2020 году были разные варианты для разведения избирательного и образовательного процессов - для школьников в этот период проводились внешние мероприятия, к примеру, походы в краевые музеи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦИК РФ предлагает освободить российских школьников от учебы во время выборов в Госдуму.

20 мая министр просвещения России Сергей Кравцов и глава ЦИК РФ Элла Памфилова подписали соглашение о взаимодействии. Предусматривается, что оно позволит урегулировать вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он в том числе не сказывался на полноте и качестве учебного процесса.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК Госдума Минпросвещения

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