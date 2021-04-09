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Кремль не ждет проблем из-за ситуации с двойным гражданством жителей Донбасса

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Наличие двойного гражданства у жителей Донбасса не будет создавать никаких коллизий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Вам об этом хорошо известно. Например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальная. В данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос, каким будет положение российских граждан, живущих на территории Донбасса, после урегулирования конфликта. В частности, журналисты обратили внимание, что эти граждане будут иметь и российское, и украинское гражданство.

Российское гражданство для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". В эту категорию вошли жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В мае 2019 года правительство Украины приняло распоряжение "О непризнании Украиной паспортных документов, выданных уполномоченными органами иностранного государства", в котором определен перечень управлений МВД России по выдаче паспортов РФ, действие которых Киев не признает.

Дмитрий Песков Украина Донбасс

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