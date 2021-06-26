В МИД РФ назвали вынужденной мерой выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, заявив, что это вынужденная гуманитарная мера.

"Обратили внимание на высказывание президента Украины, который 24 июня с.г. в интервью телеканалу "1+1" обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушении тем самым логики Минских соглашений", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", - отмечается в нем.

По словам Захаровой, "мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять".

Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемлены в своих правах, подчеркнула она.

"Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике. Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния", - отметила официальный представитель МИД России.

Она добавила, что по разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тысяч польских паспортов, 300 тысяч венгерских и 200 тысяч румынских. А сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тысяч украинских паспортов.

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - подчеркнула Захарова.

В минувший четверг Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

"350 - 400 тысяч паспортов (в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках - ИФ) - это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале 1+1.