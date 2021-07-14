Россиянам из ЛНР и ДНР обещали разрешить проголосовать на выборах в Госдуму

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил в Луганске первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, в голосовании примут участие "большинство жителей Донбасса, а это граждане Российской Федерации.

Российские паспорта по упрощенной схеме уже получили 611 тысяч жителей ЛНР и ДНР, добавил депутат.

Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал создать все необходимые условия для организации процесса голосования.

В марте информированный источник "Интерфакса" сказал, что гражданам России из Донбасса дадут возможность проголосовать либо в Ростовской области, либо дистанционно. В мае председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что для этих избирателей готовят дополнительные опции для онлайн-голосования и что решается проблема с поиском способа верификации голосующих.