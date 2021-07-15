В приморской больнице начали проверку из-за данных о подделке сертификатов вакцинации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сведения о недостоверном ведении регистра вакцинируемых от COVID-19 в Уссурийской городской больнице в Приморье проверяют министерство здравоохранения региона и полиция, сообщила "Интерфаксу" представитель краевого Минздрава.

"Совместно с управлением экономической безопасности УМВД Приморского края проведена внеплановая проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных в Уссурийской городской больнице. Поводом для проверки послужило выявление поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. В ходе проверки выявлены факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции ставились людям, которые не делали прививок.

Сейчас в медицинском учреждении проводится внутренняя проверка с привлечением экспертов Минздрава Приморья. Управление экономической безопасности УМВД Приморья проводит оперативно-розыскные мероприятия. В Минздраве края отметили, что специалисты ведомства ежедневно контролируют своевременное и корректное введение данных в федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

По данным правительства региона, в крае от коронавируса привито свыше 282 тыс. жителей. Всего в Приморье живут более 1,8 млн человек.