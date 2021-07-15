Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:17Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 795 909+533 322

В приморской больнице начали проверку из-за данных о подделке сертификатов вакцинации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сведения о недостоверном ведении регистра вакцинируемых от COVID-19 в Уссурийской городской больнице в Приморье проверяют министерство здравоохранения региона и полиция, сообщила "Интерфаксу" представитель краевого Минздрава.

"Совместно с управлением экономической безопасности УМВД Приморского края проведена внеплановая проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных в Уссурийской городской больнице. Поводом для проверки послужило выявление поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. В ходе проверки выявлены факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, отметки о вакцинации от коронавирусной инфекции ставились людям, которые не делали прививок.

Сейчас в медицинском учреждении проводится внутренняя проверка с привлечением экспертов Минздрава Приморья. Управление экономической безопасности УМВД Приморья проводит оперативно-розыскные мероприятия. В Минздраве края отметили, что специалисты ведомства ежедневно контролируют своевременное и корректное введение данных в федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

По данным правительства региона, в крае от коронавируса привито свыше 282 тыс. жителей. Всего в Приморье живут более 1,8 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Уссурийск Приморье коронавирус COVID-19 Минздрав Приморского края

Новости по теме

Новости

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');