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Штрафы "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент" в РФ превысили $2,2 млн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сумма штрафов, наложенных на проекты медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) за отсутствие маркировки "иноагент" составляет 169 млн рублей ($2,277 млн), всего в отношении ООО "РСЕ/РС" (также внесено в реестр СМИ-иноагентов) и его гендиректора составлено уже 650 протоколов, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Судом первой инстанции рассмотрено 504 дела и наложено штрафов на общую сумму 169 млн рублей. В апелляционной инстанции находится на рассмотрении 167 постановлений. Вступило в силу 146 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 39,35 млн рублей", - сказали в РКН.

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Там уточнили, что в 2021 году за отсутствие маркировки в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора ведомством составлено 650 протоколов: 390 протоколов - по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ, 260 - по ч. 2 ст. 19.34.1 КоАП РФ. Согласно КоАП РФ, по ч.1 ст.19.34.1 (нарушением порядка деятельности СМИ-иноагента) штраф для должностных лиц составляет 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс. руб., за повторное нарушение (ч.2 ст.19.34.1 КоАП) штрафы составляют 100 тыс. и 1 млн соответственно.

В РКН сообщили также, что "на текущий момент информация об оплате наложенных штрафов отсутствует".

"Судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 109 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (52 на юридическое лицо, 57 на должностное лицо)", - сказали в ведомстве.

"Роскомнадзор продолжит принимать меры за отсутствие маркировки до момента устранения нарушений", - подчеркнули в РКН.

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16 июня стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит в приоритетном порядке жалобы ООО "РСЕ/РС" и ее гендиректроа Андрея Шарого на применение к ним российского законодательства о СМИ-иноагентах.

17 июня в пресс-бюро ФССП "Интерфаксу" сообщили, что в результате принятых судебными приставами мер с ООО "РСЕ/РС" взыскано более 2,4 млн рублей задолженности. Тогда сумма штрафов, которые должны были взыскать приставы составляла всего 10 млн руб.

В РСЕ/РС неоднократно заявляли, что медиакорпорация обжалует все вынесенные судом решения о штрафах, так как не согласна с действиями РКН и считает требования ведомства по маркировке материалов технически невыполнимыми, но все жалобы отклоняются апелляционной инстанцией. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиакорпорации продолжать работу в России и независимости редакционной политики, гарантированной её уставом.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода Роскомнадзор

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