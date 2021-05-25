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Приставы заявили о планах взыскать с "Радио Свобода" 10 млн рублей

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московские приставы намерены взыскать с медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в РФ СМИ-иноагентом) 10 млн рублей за отсутствие маркировки на материалах его проектов.

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Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении РСЕ/РС возбуждено 20 дел по взысканию 500 тысяч рублей за каждое. Исполнительные производства возбуждены на основании решений судебного участка № 423 Тверского района Москвы от 4 и 17 мая.

Во вторник приставы доставили в офис редакции уведомления о новых исполнительных производствах о принудительном взыскании штрафов, на выплату которых дается пять дней.

Ранее сообщалось, что 14 мая приставы уведомили московское бюро РСЕ/РС о том, что намерены взыскать 5 млн рублей по 10 штрафам, назначенным за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах его проектов. В тот же день банковские счета бюро были заблокированы.

В свою очередь в пресс-бюро столичного главка ФССП "Интерфаксу" тогда в ответ на запрос подтвердили информацию о возбуждении исполнительных производств в отношении юрлица, не уточнив оснований и сумм санкций.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС новых правил маркировки публикаций СМИ-иноагентами. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 млн рублей.

В "РСЕ/РС" отказываются выполнять требования по маркировке публикаций, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.

В середине апреля 423-й судебный участок города Москвы уведомил РСЕ/РС о том, что Роскомнадзор и мировой судья допустили процессуальные ошибки в определении подсудности части административных дел в отношении представляющего интересы медиакорпорации в России ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.

Радио Свобода

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