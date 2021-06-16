ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит жалобы Радио Свобода и The New Times

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению в приоритетном порядке жалобы ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) и его гендиректроа Андрея Шарого и издания The New Times и его главреда Евгении Альбац на применение к ним российского законодательства о СМИ-иноагентах.

Об этом сообщают РСЕ/РС и Центр защиты прав СМИ (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), директор и ведущий юрист которого Галина Арапова представляет в ЕСПЧ интересы The New Times. Это первое в ЕСПЧ дело о применении законодательства об иноагентах к редакциям СМИ и их руководителям.

Жалоба The New Times касается штрафа более чем на 22 млн руб. за непредоставление в срок сведений в Роскомнадзор (РКН) об иностранном финансировании, жалоба РСЕ/РС – миллионных штрафов за отсутствие маркировки у проектов медиакорпорации (на момент подачи сумма составила 64 млн рублей).

По словам юриста, "оба дела показывают беспрецедентные для России по своим размерам штрафы для редакций СМИ и журналистов, назначенные за нарушения бюрократических требований законодательства, способные разорить редакцию любого СМИ". "Кроме этого, они поднимают важную проблему дискриминации редакций СМИ из-за иностранного финансирования", - сказала она.

Страсбургский суд объединил две жалобы в одно дело и дал Генеральной прокуратуре РФ, представляющей Россию в ЕСПЧ, срок до 2 октября, чтобы ознакомиться с материалами и представить свою правовую позицию. По мнению Араповой, решение по делу может быть вынесено уже в следующем году.

Мировой судебный участок Тверского района 25 октября 2018 года оштрафовал ООО "Новые времена" на 22 млн 250 тыс. рублей, а Альбац – на 30 тыс. рублей за "непредставление либо несвоевременное представление редакцией СМИ или издателем информации о получении денежных средств, представление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ" (статья 13.15.1 КоАП РФ).

Жалобы на штрафы были отклонены вышестоящими инстанциями. Согласно фабуле административных дел, ООО "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не представило в РКН уведомление о получении средств от иностранных источников за 2, 3 и 4 кварталы прошлого года. Редакция объявила сбор средств и собрала более 25 млн рублей, из которых штраф и был погашен. Главред New Times тогда заявляла, что это было первым случаем применения казанной статьи КоАП, а решение суда было вынесено в день истечения срока давности, хотя до этого мировой суд вернул материалы в прокуратуру.

По данным РСЕ/РС, общая сумма взысканий по почти 300 решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 млн руб. В январе-мае этого года РКН составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня, сообщили в медиакорпорации, началось оформление еще 130 протоколов. РСЕ/РС обжалует все вынесенные судом решения, но уже более 150 апелляций отклонены. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиакорпорации продолжать работу в России и независимости редакционной политики, гарантированной ее уставом. "Мы российские журналисты, работающие для России, в интересах российской аудитории. Законодательство об иностранных агентах противоречит Конституции РФ и Европейской Конвенции по правам человека и закону о печати, в частности, это относится к приказу РКН о маркировке продукции журналистов", - заявил 3 июня на ПМЭФ директор Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года все сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Также регламентирована маркировка аудио- и видеоматериалов.