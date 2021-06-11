РКН отметил демонстративность подхода "Голоса Америки" к закону об иноагентах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Хотя требования российского закона об иностранных агентах мягче и четче действующих в США, признанные в России иноагентами "Голос Америки" и "Радио Свобода" демонстративно отказываются их исполнять, отметил Роскомнадзор.

"В частности, "Голос Америки" не учредил российское юрлицо, а "Радио Свобода" систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов", - говорится в пресс-релизе.

При этом в России наказание за неисполнение закона связано в основном со штрафами, а лишение свободы на срок до двух лет предусмотрено лишь в исключительных случаях, отметили в РКН.

Ведомство подчеркнуло, что прописанные в российском законодательстве меры воздействия на подконтрольные иностранным государствам медиаструктуры "основаны исключительно на принципе информационного суверенитета и прозрачности" и "в целом они гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США".

Американский закон 1938 года о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый на волне борьбы с нацистской пропагандой, "отличает расплывчатость формулировок: например, под "политической" в FARA понимается любая деятельность, которая может повлиять на работу американского ведомства или должностного лица". Американский закон требует регистрации иноагентов в Минюсте, предоставления финансовых отчетов и отчетов обо всех аспектах работы, в том числе контактах с представителями власти. Также он требует, чтобы иноагенты маркировали свои материалы, напомнило ведомство.

За неисполнение требований этого закона СМИ и их партнерам грозит до пяти лет тюрьмы, запрет работы, штраф до $10 000, а иностранные граждане могут быть депортированы.

"С 2016 г. преследованию по FARA подверглись российский канал Russia Today и агентство Sputnik – под давлением Минюста они зарегистрировались в качестве иноагентов и стали маркировать свои материалы, выполнив таким образом требования американского закона", - отметил Роскомнадзор.

"В российском законе о СМИ-иноагентах политическая деятельность и другие понятия определены детально, что исключает неоднозначные толкования, а обязанности таких структур в основном сводятся к регистрации российского юридического лица и маркировке публикаций", - заявило ведомство.

14 мая судебные приставы уведомили московское бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" о том, что намерены взыскать 5 млн рублей по 10 штрафам, назначенным за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах его проектов. В тот же день банковские счета бюро были заблокированы. 25 мая приставы заявили, что взыщут уже 10 млн рублей.

В этом же пресс-релизе Роскомнадзор отметил, что Twitter ускорил исполнение требований по удалению запрещенного в России контента после того, как РКН стал замедлять его трафик. У площадок Facebook и Google остается гораздо больше неудаленных материалов. При этом ни одна компания не исполнила требование "закона Яровой" по локализации данных российских пользователей.