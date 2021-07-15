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Бывшему главе штаба Навального сократили на три месяца срок за клип Rammstein

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Архангельский областной суд сократил на три месяца срок в колонии бывшему координатору штаба Алексея Навального (деятельность штаба прекращена, организация признана экстремистской) в Архангельске Андрею Боровикову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Назначенный ему срок сокращен до двух лет и трех месяцев. Суд также решил, что судебные издержки в размере 64 тысяч рублей следует взыскать не с осужденного, а из бюджета. Суд принял во внимание, что у Боровикова на иждивении малолетний ребенок, сказала представитель суда.

В апреле Ломоносовский суд Архангельска приговорил Боровикова к двум с половиной годам колонии за распространение порнографии в интернете (п. "б" ч. 3. ст. 242 УК). Поводом для уголовного дела стала публикация 2014 года на его странице в соцсети, в которой он разместил клип Pussy группы Rammstein.

Уголовное дело на него завели осенью 2020 года, с обысками к нему пришли 29 сентября. По словам Боровикова, обвинение строится на показаниях волонтера штаба Александра Дурынина. Он же, по словам обвиняемого, задавал наводящие вопросы для дачи Боровиковым признательных показаний.

Комментарием правоохранительных органов по этому вопросу "Интерфакс" не располагает.

В сентябре 2019 года суд в Архангельске приговорил Боровикова к 400 часам обязательных работ по "дадинской статье" (ст. 212.1 УК - неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий). Он также был оштрафован на 4 тысячи рублей за пропаганду наркотиков в клипе Децла "Легалайз".

Боровиков был координатором регионального штаба Навального до осени 2020 года.

Архангельск Андрей Боровиков Алексей Навальный Rammstein

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