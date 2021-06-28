Москалькова обещала разобраться с признанием центра "Насилию.нет" иноагентом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет" в реестр НКО-иностранных агентов и направит необходимые обращения в Минюст России.

"По поводу организации, которая была признана иностранным агентом. Если вы дадите данные подробные о ней, то я возьму их на проверку и направлю необходимые обращения в министерство юстиции с тем, чтобы установить, правильно ли этот статус был определен в отношении этой организации", - сказала Москалькова в ходе выступления в летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.

Она подчеркнула, что не знает, почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом.

Москалькова напомнила, что является сторонником закона о противодействии насилия в семье. "Я считаю, что (он) полезный и принес хорошие результаты в других государствах", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли ввести должность омбудсмена по защите прав женщин в РФ, Москалькова отметила, что "институт уполномоченного нельзя размывать".