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Москалькова обещала разобраться с признанием центра "Насилию.нет" иноагентом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет" в реестр НКО-иностранных агентов и направит необходимые обращения в Минюст России.

"По поводу организации, которая была признана иностранным агентом. Если вы дадите данные подробные о ней, то я возьму их на проверку и направлю необходимые обращения в министерство юстиции с тем, чтобы установить, правильно ли этот статус был определен в отношении этой организации", - сказала Москалькова в ходе выступления в летней школе "Права человека для будущих поколений" в Казани.

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Она подчеркнула, что не знает, почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом.

Москалькова напомнила, что является сторонником закона о противодействии насилия в семье. "Я считаю, что (он) полезный и принес хорошие результаты в других государствах", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли ввести должность омбудсмена по защите прав женщин в РФ, Москалькова отметила, что "институт уполномоченного нельзя размывать".

"Насилию. Нет" существует с 2015 года. Основными целями центра являются борьба с домашним насилием, помощь пострадавшим.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что Минюст РФ внёс в реестр иностранных неправительственных организаций, исполняющих функцию иноагентов, правозащитный центр "Насилию.нет", который занимается проблемами домашнего насилия.

Татьяна Москалькова Насилию.нет Минюст

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