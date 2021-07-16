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В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета
Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Хакасии вводят паспорта коллективного иммунитета, которые дадут преимущества предприятиям по работе в условиях ограничений, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Организации, в которых вакцинированы от COVID-19 и переболели коронавирусом менее полугода назад 60% сотрудников, смогут получить паспорт коллективного иммунитета. Этот документ позволит работать в рамках щадящих ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Например, предприятиям общественного питания такой паспорт даст право снова работать в ночное время (работа общепита с 23:00 до 06:00 запрещена в Хакасии с 29 июня по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора).

Отмечается, соответствующие изменения в постановление правительства Хакасии о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

"В паспорте должны быть отражены сведения о вакцинации сотрудников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о предпринимаемых мерах дополнительной безопасности", - уточняется в пресс-релизе.

Для того, чтобы получить документ, предприятию необходимо подать заявку в министерство экономического развития Хакасии. Объекты экономики, получившие паспорт, будут проверять мобильные группы.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано 27 622 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 24 060 пациентов выздоровели, 680 человек скончалось.

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Хакасия Коронавирус

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