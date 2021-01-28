Голикова назвала недопустимым введение в регионах "ковидных паспортов"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова просит глав регионов обратить внимание на нецелесообразность и вредность введения так называемых ковидных паспортов. По ее словам, такие документы вызывают мнение о принуждении к вакцинации, что недопустимо.

Голикова на совещании с членами правительства подчеркнула, что законодательством РФ предусматриваются сертификаты о вакцинации. По ее словам, "введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан". "Граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс, это на сегодняшний день недопустимо", - добавила вице-премьер.

Голикова напомнила, что в соответствии с законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний "единственным документом, который на сегодняшний день существует в РФ и выдается в РФ - это сертификат привитого гражданина, не важно, о какой прививке идет речь".

По ее словам, это форма сертификата утверждена Минздравом и выдается в прививочных пунктах и на едином портале госуслуг.

Кроме того, она обратила внимание на то, что комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ в настоящее время не рекомендует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок.

Ранее идею о введении "ковидных паспортов" раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Антиковидные паспорта" в Башкирии

Власти Башкортостана с 18 января запустили проект "Антиковидный паспорт". Как пояснил глава республики Радий Хабиров, документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона. Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию.

В четверг, 28 января, Хабиров допустил, что "антиковидные паспорта" переименуют из-за широкого общественного резонанса. Чиновник отметил, что этим словом неудачно назвали "всего лишь получение заявителем QR-кода, позволяющего снимать ограничения чуть быстрее".