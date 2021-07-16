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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
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В Кремле увязали высокую смертность от COVID в РФ с недостаточной вакцинацией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Высокие показатели смертности населения от коронавируса в РФ связаны с недостаточной вакцинацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы. Поэтому, конечно, мы сталкиваемся с очевидными негативными последствиями", - сказал Песков журналистам.

По его словам, показатели смертности достаточно высокие. "Смертность увеличилась, вирус становится более агрессивный, более заразный. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия и существующие протоколы лечения вирус уносит много жизней", - сказал пресс-секретарь.

"Тем не менее, эти протоколы лечения совершенствуются, увеличивается количество вакцинированных. Это поможет со временем снова минимизировать эти печальные цифры", - отметил он.

Представитель Кремля заявил, что, тем не менее, благодаря высоким мобилизационным способностям системы здравоохранения, России удается проходить вторую волну коронавируса без существенных ограничений и локдауна.

"Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать", - сказал он.

По его словам, Россия и первую волну заболевания прошла лучше многих европейских стран. "Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности. Это тоже очевидный факт", - сообщил пресс-секретарь.

Из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, 16 июля, следует, что суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 25 704 случая. Умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемию.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус

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