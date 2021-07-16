Все члены ЦИК РФ либо переболели COVID-19, либо вакцинированы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Все члены Центризбиркома России либо уже переболели коронавирусом, либо прошли вакцинацию, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Процесс (вакцинации от коронавируса) у нас идет, мы (ситуацию) мониторим постоянно. Пример подают и члены ЦИК РФ - у нас все или вакцинированы, или кто-то переболел недавно, то есть все члены ЦИК очень ответственно к этому отнеслись", - сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Памфилова сообщила, что уже ревакцинировалась от коронавируса.

Глава ЦИК РФ добавила, что в аппарате комиссии в настоящее время привиты 74% сотрудников.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет, в том числе из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.