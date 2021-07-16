Пилот аварийно севшего в Томской области Ан-28 сломал ногу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пилот Анатолий Прытков, управлявший самолетом Ан-28, который аварийно сел в Томской области, получил перелом ноги при приземлении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре агентству сообщили, что, по предварительным данным, в результате аварийной посадки один человек получил легкие травмы, но не уточнили, кто именно.

"Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28, выполнявшего рейс "Кедровый - Томск", обнаружили вертолеты спасателей. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Сергей Жвачкин через пресс-службу пообещал, что людей с самолета осмотрят в Томской областной клинической больнице.

"Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы. Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь, - мы развезем по домам", - сказал Жвачкин.

Всего на борту, по данным МЧС, было 19 человек. Выжили все, сообщили в авиакомпании "Сила" (Сибирская легкая авиация), которой принадлежит самолет.

Ранее Ан-28, совершавший регулярный рейс, пропал с радаров. На нем сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. Пропавший самолет нашли отправленные на поиски вертолеты. Пассажиров и экипаж перевезут в Томск вертолетами.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Информированный источник "Интерфакса" назвал причиной случившегося отказ двигателя.