В Кировской области котов, собак и норок начали прививать от COVID

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины против COVID-19 "Карнивак-Ков" для вакцинации животных поступила в Кировскую область, сообщается на сайте управления ветеринарии региона в четверг.

"С 15 июля 2021 года Кировской области стартовала вакцинация собак и кошек от COVID-19. Вакцина появилась в ветеринарных участках и лечебнице "Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных" г. Кирова", - говорится в сообщении.

Управление отмечает, что пушных зверей (норок) иммунизируют двукратно, начиная с трехмесячного возраста, а собак и кошек прививают с шестимесячного возраста с интервалом 21 день.

"Ревакцинацию проводят через шесть месяцев два раза в год", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в Кировской областной станции по борьбе с болезнями животных "Интерфаксу" пояснили, что поступила пробная партия из 30 доз, спрос уже есть.

"Спрос есть, владельцы звонят, спрашивают. В основном, хозяева собак, которые собираются выехать с ними за границу, или породистых питомцев, которые участвуют в соревнованиях", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что станция уже заказала новую партию на следующей неделе.

"Стоимость одной дозы вакцины составляет 485 рублей. Рекомендована двукратная процедура", - добавил представитель учреждения.

Как сообщалось, вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Доклинические исследования начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность испытуемого препарата.

"Карнивак-Ков" был зарегистрирован в марте, поставки первой партии ожидались в апреле. Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в РФ в мае.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что имеющиеся возможности подведомственного Россельхознадзору федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") позволяют производить до 3 млн доз вакцины в месяц.