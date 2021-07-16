Томские власти выплатят компенсации пострадавшим при аварийной посадке Ан-28

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пострадавшие при авариной посадке самолета Ан-28 получат компенсации от администрации Томской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" вице-губернатор региона Анатолий Рожков.

"Да, предполагаются компенсации пострадавшим, но размер зависит от тяжести травм. Пока выводы делать рано, надо сначала обследовать людей", - сказал Рожков.

В пятницу у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту было 18 человек. Позже спасатели обнаружили место аварийной посадки самолета.

Все пассажиры и экипаж оказались живы, их транспортируют в Томск вертолетом и микроавтобусом. Информированный источник сообщал агентству, что один из пилотов при посадке сломал ногу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).