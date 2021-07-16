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Минимальная экспортная пошлина на чугун снижена до $54 за тонну

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении минимальной экспортной пошлины на чугун до $54 за тонну. Документ есть в распоряжении "Интерфакса".

Постановление вступает в силе в течение 30 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

По подписанному в июне постановлению правительства о введении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, ставка на чугун составляет 15%, но не менее $115/тонна.

"С учетом цели введения экспортной пошлины (дополнительные поступления в федеральный бюджет в целях обеспечения компенсации роста цен для государственных строительных объектов социального значения, гособоронзаказа), принимая во внимание фактически запретительный для вывоза чугуна характер ставки экспортной пошлины, сохраняющийся рост внутренних и мировых цен на чугун, предлагается установление в отношении данного товара ставки экспортной пошлины (...) по аналогии с горячебрикетированным железом", - говорилось в пояснительной записке к проекту, копия которой есть у "Интерфакса".

В конце июня правительство ввело экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Так, минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель - $2321, алюминий - $254, горячебрикетированное и прямовостановленное железо - $54, плоский г/к прокат и арматуру - $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

В начале июля ассоциация "Русская сталь" заявила, что введение экспортных пошлин на металлы может привести к сокращению объемов производства стального проката и чугуна за 5 месяцев на 1,2 млн тонн при условии сохранения текущей рыночной конъюнктуры. При этом экспортные поставки сталепроизводителей могут упасть на 1 млн тонн ($552 млн). При условии снижения мировых цен на сталь объем производства металлопроката и чугуна будет снижен более, чем 1,2 млн тонн, а экспорт сократится приблизительно на 2,5 млн тонн (около $1 млрд).

Основными российскими экспортерами чугуна являются НЛМК и Evraz, которые отгружают российские слябы на свои американские активы, и "Промышленно-металлургический холдинг".

Михаил Мишустин НЛМК Русская сталь Правительство Evraz ПМК

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