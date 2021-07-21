В "РусАле" допустили консервацию части производства из-за экспортной пошлины

Введение пошлины на алюминий в компании считают несправедливым

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Введение экспортной пошлины на металлы в 2021 году сделает часть экспортных поставок "РусАла" убыточными и может заставить компанию законсервировать ряд низкорентабельных активов, сказал журналистам замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

"Из-за введения пошлины мы можем сократить продажи на экспорт в этом году, поскольку часть продукции станет убыточной. По нашей оценке, это сотни тысяч тонн. Возможно нам придется подумать о консервации некоторых видов производства, некоторые из которых и так работают на грани рентабельности", - предупредил он.

"Если мы не будем производить эту продукцию, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями", - продолжил топ-менеджер.

Он также допустил, что могут быть пересмотрены темпы запуска Тайшетского алюминиевого завода. Поставки металла с первой очереди Тайшета должны начаться в этом году, решение о второй очереди Тайшета планировалось принять в будущем году.

По большей части долгосрочных контрактов "РусАл" не сможет включить пошлину в цену, а там, где это возможно, могут не позволить рыночные условия, так как "РусАл" хоть и большой, но не единственный участник рынка (12-13% рынка вне Китая), объяснил Андрюшин.

"РусАл" производит около 4 млн тонн первичного алюминия и сплавов в год, из них 2,8 млн тонн экспортирует. Потери от ввода экспортной пошлины компания оценивает в сотни миллионов долларов, сказал замгендиректора.

Экспортная пошлина препятствует реализации компанией программы модернизации заводов Сибири, которая оценивается в сумму около 380 млрд рублей, отметил он. "В этих условиях взимание с нас через пошлину столь значимых сумм может серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов", - сказал Андрюшин.

"РусАл" считает применение к алюминию экспортной пошлины несправедливым. "К сожалению, по нам попали рикошетом в ходе общего движения по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке мы не участвовали", - говорит Андрюшин.

Компания просто не может резко повысить цены на внутреннем рынке, так как действует в рамках выданного в 2013 году предписания Федеральной антимонопольной службы, которое ограничивает действия по ценообразованию. "РусАл" ежемесячно отчитывается ведомству о своих ценах на внутреннем рынке.

Кроме того, "Русал" позволил клиентам внутри России фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками, отметил замглавы компании.

"Поэтому для нас было вдвойне неожиданным решение ввести экспортную пошлину, так как "РусАл" не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке, где мы не просто продаем алюминий, а создаем с нашими партнерами продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мы создаем продукцию, которой просто не было в нашей стране: вагоны, вертолетные площадки, опоры освещения, звукозащитные экраны, мосты и т.д.", - отметил он.

"Если планировалось снять сверхприбыли, то, например, цена на алюминий сейчас не является пиковой для исторического отрезка. Сейчас цена находится на средних значениях за 10 лет, а средняя себестоимость сейчас гораздо выше, чем была. Ножницы срезали среднестатистическую маржу", - подчеркнул Андрюшин. Алюминий в себестоимости стройки занимает не такую большую долю, добавил он.