Аэропорт Якутска из-за дыма временно прекратил работу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутска, сообщает в воскресенье администрация аэропорта на своей странице в соцсетях.

"По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий", - говорится в сообщении.

Согласно данным он-лайн табло, в частности, задерживаются рейсы до Новосибирска, Иркутска, Москвы, Екатеринбурга. Информация о времени выполнения рейсов появится по факту улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за густого дыма от лесных пожаров в Якутске приостановлено судоходство на реке Лена.