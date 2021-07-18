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Движение судов по реке Лена приостановили из-за сильного дыма в Якутске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Из-за задымленности от лесных пожаров в Якутске приостановлено движение судов по реке Лена, сообщает пресс-служба правительства республики в воскресенье.

"В связи с отсутствием видимости из-за дыма на реке Лена на основании правил безопасности судоходства на внутренних водных путях движение маломерных судов, скоростных судов и паромов на переправах Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы временно приостановлено до улучшения обстановки", - сказано в сообщении.

По данным Главного управления ЧС по Якутии, в республике зафиксировано 223 природных пожара, за минувшие сутки удалось ликвидировать 12 пожаров на площади свыше 87 тыс. га.

Якутск Лена

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