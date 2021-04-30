Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение руководителю правозащитного объединения "Команда 29", адвокату Ивану Павлову, задержанному по делу о разглашении данных следствия, сообщили "Интерфаксу" в объединении.

"Адвокату Ивану Павлову предъявили обвинение в разглашении данных следствия", - сообщили в "Команде 29".

Там уточнили, что следствие будет ходатайствовать перед судом о запрете определенных действий в качестве меры пресечения для Павлова.

В свою очередь, в пресс-службе Басманного суда Москвы "Интерфаксу" сообщили, что соответствующее ходатайство уже поступило в суд и будет рассмотрено в ближайшее время.

По данным суда, следствие просит наложить на Павлова следующие запреты:

- общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

- использовать средства связи и интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Обыски и задержание

Павлов был задержан в пятницу утром. В его номере в московской гостинице на улице Бауманская прошел обыск.

Сам Павлов сообщил, что его уголовное дело связано с разглашением данных расследования в отношении подзащитного "Команды 29", журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

По версии следствия, адвокат незаконно организовал публикацию в газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста.

Павлов считает претензии следствия необоснованными. "Меня пытаются просто заставить молчать. (...) Я не считаю то, что я говорю, преступлением", - заявил он журналистам.

Также в пятницу обыски по делу Павлова прошли в Санкт-Петербурге: в офисе "Команды 29", у жены адвоката и у IT-менеджера объединения.

Несколько адвокатов, среди которых Карина Москаленко, Анна Ставицкая, Илья Новиков, Константин Ривкин, Ирина Бирюкова и др., подписали петицию в поддержку Павлова и "Команды 29". "Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание связано с его профессиональной деятельностью", - считают юристы.