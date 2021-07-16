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РКН подтвердил блокировку сайта "Команды 29" из-за нежелательной НПО

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что сайт правозащитного объединения "Команды 29" был заблокирован 16 июля на основании решения Генпрокуратуры, так как действовал в рамках нежелательной в Росссии организации, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

"Сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S., включенной Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ", - объяснили в ведомстве.

"Команда 29" в пятницу сообщила, что ее сайт заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за распространения материалов организации, признанной в России нежелательной.

В "Команде 29" подчеркнули, что никаких материалов данной организации на сайте у них нет: "С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем".

Решение Генпрокуратуры в "Команде" расценили как давление на правозащитные институты и пообещали обжаловать блокировку.

Адвокаты и юристы "Команды 29" специализируются на делах, связанных с государственной тайной и безопасностью. В частности, они защищают обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, а также осужденную за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан. Они также представляют признанные в РФ иноагентами, запрещенные и ликвидированные как экстремистские организации, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.

Роскомнадзор Команда 29 Иван Павлов Генпрокуратура Чехия Минюст Spolecnost Svobody Informace

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