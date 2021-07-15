Калви выразил надежду на прекращение его дела

По его словам, прокурор в суде связал отсутствие свидетелей преступления с качеством организации преступных действий

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok Майкл Калви выразил надежду, что Мещанский суд прекратит уголовное дело, по которому обвиняемыми проходят он и его коллеги.

"Мы надеемся, что суд вынесет справедливое решение о прекращении дела", - сказал он журналистам после выступления прокуратуры в прениях сторон.

Гособвинитель запросил для всех подсудимых условные сроки от четырех до шести лет, в том числе шесть лет условно - Майклу Калви. Им вменяют хищение 2,545 млрд рублей у банка "Восточный" путем растраты.

По словам американца, преследование его и коллег "не имеет никаких оснований, поэтому дело должно быть закрыто, а обвинения сняты".

"В ходе дела гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов. Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок", - отметил бизнесмен.

"Сегодня прокурор сам признал, что нет ни одного свидетеля, который подтверждал состав преступления - факт хищения. Но он использовал это в качестве аргумента того, какая мы хорошая организованная группа. Это было бы даже смешно, если не было так серьезно", - продолжил Калви.

"Теперь наши адвокаты представят (в прениях - ИФ) сотни неоспоримых доводов и примеров, которые очевидно доказывают, что в деле нет никакого состава преступления", - добавил он.

Днем ранее гособвинитель Ольга Михайлова заявила, что вина подсудимых полностью доказана представленными суду материалами.

Кроме Калви, по делу проходят шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Ни один из подсудимых вины не признает. Калви ранее говорил, что связывает уголовное дело с конфликтом акционеров банка "Восточный".

Представитель банка попросил суд не назначать реальные сроки подсудимым. Он сообщил, что причиненный ему ущерб уже возмещен и банк не имеет претензий к фигурантам дела.