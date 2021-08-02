Суд перенес оглашение приговора Майклу Калви на 5 августа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы перенес оглашение приговора основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате средств банка "Восточный".

"Оглашение приговора перенесено на 5 августа в 14:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Изначально оглашение приговора было назначено на понедельник на 12:00.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно, операционного партнера Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля - к пяти годам условно, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина - к пяти с половиной годам, партнера компании Вагана Абгаряна - к пяти годам лишения свободы условно, бывшего генерального директора компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - к четырем с половиной годам, экс-директора банка "Восточный" по инвестициям Александра Цакунова - к четырем с половиной годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева - к четырем годам.

Испытательный срок всем подсудимым прокуратура попросила установить на пять лет.

Защита и подсудимые попросили суд вынести оправдательный приговор.

Дело в отношении Калви рассматривалось в Мещанском суде с декабря 2020 года.

"Дело Baring Vostok"

Всем семерым подсудимым вменено хищение денежных средств путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Никто из них вину не признает.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Фигуранты были задержаны в 2019 году. Изначально дело расследовалось по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению акционера "Восточного" Шерзода Юсупова. По окончании следствия обвинение фигурантов было переквалифицировано на растрату.

Сразу после задержания Калви и его коллеги были помещены в СИЗО. Позднее мера пресечения была смягчена всем обвиняемым.