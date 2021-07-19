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Суд 2 августа огласит приговор по "делу Baring Vostok"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 2 августа в 12:00 огласит приговор американскому бизнесмену Майклу Калви и другим фигурантам так называемого дела Baring Vostok, обвиняемым в хищении средств банка "Восточный". Об этом объявила председательствующая судья Анна Сокова в понедельник.

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Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно, операционного партнера Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля - к пяти годам условно. Другим фигурантам также просят назначить условные сроки: директору компании по инвестициям Ивану Зюзину - пять с половиной лет, партнеру компании Вагану Абгаряну - пять лет, бывшему генеральному директору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову - четыре с половиной года, экс-директору банка "Восточный" по инвестициям Александру Цакунову - четыре с половиной года, бывшему председателю правления банка Алексею Кордичеву - четыре года.

Испытательный срок всем подсудимым прокуратура попросила установить на пять лет. Защита и подсудимые попросили суд вынести оправдательный приговор.

Дело в отношении Калви рассматривалось в Мещанском суде с декабря 2020 года. Всем семерым подсудимым вменено хищение путем растраты в особо крупном размере. Никто из них вину не признает.

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб. В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба - и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Майкл Калви Baring Vostok

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