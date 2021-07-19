Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен, основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил в последнем слове, что положительное решение по его уголовному делу повлияет на все российское бизнес-сообщество и привлечет миллиарды долларов инвестиций в Россию, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. Я очень надеюсь, что ваше решение станет символом независимости и справедливости российского правосудия", - заявил Калви, выступая с последним словом в Мещанском суде Москвы в понедельник.

"Решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию и (приведет) к тысячам новых рабочих мест", - подчеркнул Калви.

"Нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения. Сторона обвинения сама заявила, что нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления в форме хищения путем растраты. Напротив, существуют сотни документов и свидетельств, которые доказывают нашу невиновность", - отметил бизнесмен.

"Я приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков. Я убедил инвесторов разделить мою веру в будущее России и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию", - сказал Калви.

"Даже после 2014 года, когда геополитический климат ухудшился и в отношении России были введены санкции, я продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций. Ключевой причиной, по которой наши инвесторы продолжают инвестировать в Россию через Baring Vostok, является наша репутация, честность, прозрачность и добросовестность действий", - подчеркнул он.

"Вот почему решение, которое вы примете в нашем случае, имеет последствия, выходящие далеко за рамки моей жизни и жизни других обвиняемых", - отметил Калви.

Как сообщалось, гособвинение в прениях попросило суд признать семерых подсудимых по "делу Baring Vostok" виновными по предъявленному обвинению и назначить им условные сроки лишения свободы. Для Калви прокуратура запросила шесть лет условно.

Фигурантам дела вменяется хищения путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них не признает вину.