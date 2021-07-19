Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу

Калви указал на плюсы положительного решения суда по его делу
Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен, основатель Baring Vostok Майкл Калви заявил в последнем слове, что положительное решение по его уголовному делу повлияет на все российское бизнес-сообщество и привлечет миллиарды долларов инвестиций в Россию, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. Я очень надеюсь, что ваше решение станет символом независимости и справедливости российского правосудия", - заявил Калви, выступая с последним словом в Мещанском суде Москвы в понедельник.

В РоссииКалви выразил надежду на прекращение его делаКалви выразил надежду на прекращение его делаЧитать подробнее

"Решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию и (приведет) к тысячам новых рабочих мест", - подчеркнул Калви.

"Нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба. Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения. Сторона обвинения сама заявила, что нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления в форме хищения путем растраты. Напротив, существуют сотни документов и свидетельств, которые доказывают нашу невиновность", - отметил бизнесмен.

"Я приехал в Россию и остался, потому что с самого начала любил эту страну и верил, что у России есть потенциал стать одним из ведущих мировых инвестиционных рынков. Я убедил инвесторов разделить мою веру в будущее России и привлек несколько первых в истории иностранных инвестиционных фондов, ориентированных на Россию", - сказал Калви.

"Даже после 2014 года, когда геополитический климат ухудшился и в отношении России были введены санкции, я продолжал защищать имидж России как привлекательной страны для работы и инвестиций. Ключевой причиной, по которой наши инвесторы продолжают инвестировать в Россию через Baring Vostok, является наша репутация, честность, прозрачность и добросовестность действий", - подчеркнул он.

"Вот почему решение, которое вы примете в нашем случае, имеет последствия, выходящие далеко за рамки моей жизни и жизни других обвиняемых", - отметил Калви.

Как сообщалось, гособвинение в прениях попросило суд признать семерых подсудимых по "делу Baring Vostok" виновными по предъявленному обвинению и назначить им условные сроки лишения свободы. Для Калви прокуратура запросила шесть лет условно.

Фигурантам дела вменяется хищения путем растраты 2,5 млрд руб. банка "Восточный". Никто из них не признает вину.

Baring Vostok Майкл Калви Москва Мещанский суд

Новости по теме

Новости
Дело Baring Vostok

Суд 2 августа огласит приговор по "делу Baring Vostok"

Суд отказался отозвать лицензию у "Траста" по иску "Синема парка"

В России за сутки выявили еще 24,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 24,6 тыс. случаев COVID-19

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

Черноморский флот убрал концерт и салют из программы Дня ВМФ

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Вице-премьеры РФ становятся кураторами федеральных округов

Советник главы "Роснефти" Федоров покинул компанию

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');