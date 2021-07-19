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В Башкирии снова зафиксировали массовую гибель пчел

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пчеловоды вновь фиксируют массовую гибель пчел в ряде районов Башкирии, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"В управление продолжают поступать обращения граждан в связи массовой гибелью пчел в разгар медосбора. (...) Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства совместно с органами прокуратуры республики отобрали пробы мертвых пчел в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском, Мелеузовском районах. В частности, 12 проб подмора взяты в Ермекеевском и 18 - в Кармаскалинском районах.

Также сотрудники управления продолжают выезды в южные районы республики, где массовая гибель пчел была зафиксирована в начале лета. Образцы 57 проб подмора отобраны в населенных пунктах Кугарчинского района, по 25 проб взяты в Зилаирском и Зианчуринском районах.

"Более 260 проб подмора направлены для исследования в Алтайскую центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию в городе Барнауле", - отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что пчеловоды фиксируют массовую гибель пчел на юге Башкирии. В разной степени пострадали пасеки в Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском и Хайбуллинском районах.

Пчеловоды считают, что вероятной причиной гибели пчел могла стать химическая обработка лесов от непарного шелкопряда. Для установления точной причины пробы мертвых пчел направлены на исследование.

Башкирия Россельхознадзор

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