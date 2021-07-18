МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве считают, что нестыковки в проекте доклада ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным являются злонамеренным и системны подлогом со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На самом деле это подлог. Череда подлогов для формирования нужной конъюнктурной повестки западным странам", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, у нее "нет возможности усомниться" в том, что в упомянутой ситуации речь идет "не об ошибке, а о злонамеренном действии". "Таких ошибок огромное количество на протяжении многих лет. А когда ошибки выстраиваются в череду, это становится системой", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что "то же самое мы видели не только в придуманной истории в отношении якобы отравления Навального, то же самое было в Солсберийской драматургии, саге про якобы отравление Скрипаля, его дочери, потом британских подданных". "Та же самая череда несостыковок, опечаток, ошибок, невнятностей, невозможности дать прямого ответа", - отметила Захарова, упомянув также удары США, Франции и Великобритании по Сирии, которые также "были мотивированы наличием химического оружия" и обвинениями в его применении сирийскими властями в городе Дума. "И так же была задействована ОЗХО, и так же ничего нельзя было состыковать", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что "это развитие одного и то же тренда, направления, вектора". "К сожалению, наши западные партнеры не могут себя изменить. Они считают, что они должны менять всех остальных, в первую очередь, международное право. Оно им мешает, оно является путами на их руках и ногах, оно не дает им полностью проявлять вседозволенность и исключительность", - пояснила дипломат.

По ее словам, Запад "придумал историю химического оружия - они применяют ее в отношении Сирии, они применяют ее в отношении нашей страны - это удобный повод". "Всем тем людям, которые не вовлечены в экспертный анализ ситуации - общественности, широкой общественности, журналистам действительно это кажется основательными аргументами. А когда начинаешь копать, чуть-чуть приподнимая этот первый слой, ты понимаешь, что за этим стоит просто мифотворчество и, конечно, целая машина американской медиа структуры", - заявила Захарова.

В изначальном проекте доклада технического секретариата ОЗХО было сказано, что техсекретариат ОЗХО 20 августа по запросу Берлина направил в Германию своих экспертов в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в этот же день во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска.

Ранее Захарова отмечала, что если группа экспертов ОЗХО "была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа, то есть до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта". "И это если берём самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее", - заявляла она.

Позднее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что представитель ФРГ в этой организации признал, что в докладе была допущена "техническая ошибка".

Аналогичное заявление сделал и МИД Германии, отметив, что в первом проекте документа действительно была допущена ошибка, которая в новой редакции была исправлена.