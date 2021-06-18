Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:54Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

О готовности сортировать мусор заявили почти 90% россиян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (87%) готовы сортировать мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, 4% сограждан уже практикуют это, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

При этом о наличии условий для раздельного сбора мусора вблизи своего дома говорят лишь 27% россиян. Практически три четверти респондентов (71%) отмечают, что рядом с ними таких условий нет, сообщают социологи.

По данным ФОМ, не готовы к сортировке мусора 6% россиян, они объясняют это в основном отсутствием контейнеров и нехваткой времени.

Всероссийский опрос был проведён 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

ФОМ

Новости по теме

Новости

Обязательная вакцинация групп риска введена в Туле

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Бывший зампред ЦБ РФ Корищенко задержан в Москве

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

Глава Крыма попросит Путина о помощи в ликвидации последствий потопа

В Ялте после ливня и селей отключили воду

Мишустин ввел углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Мишустин ввел углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Отклоненный Путиным закон о цитировании в СМИ доработают осенью

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с 1 февраля

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Началась эвакуация жителей из затопленных зон Ялты

Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ

Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');