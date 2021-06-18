О готовности сортировать мусор заявили почти 90% россиян

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (87%) готовы сортировать мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные контейнеры, 4% сограждан уже практикуют это, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

При этом о наличии условий для раздельного сбора мусора вблизи своего дома говорят лишь 27% россиян. Практически три четверти респондентов (71%) отмечают, что рядом с ними таких условий нет, сообщают социологи.

По данным ФОМ, не готовы к сортировке мусора 6% россиян, они объясняют это в основном отсутствием контейнеров и нехваткой времени.

Всероссийский опрос был проведён 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.