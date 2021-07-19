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Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик

Минпромторг предложил не запрещать одноразовый пластик
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг сообщил, что считает крайней мерой ограничение производства и оборота изделий из трудно перерабатываемого пластика, предлагает учитывать экономические последствия для производителей таких товаров и сделать акцент на углублении переработки.

Министерство отметило также, что введение прямых запретов на оборот товаров придется обосновывать с точки зрения обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

"Приоритетными с социальной и экономической точки зрения" ведомство назвало задачи по внедрению раздельного сбора отходов, глубокой сортировки и их переработки с целью вовлечения в оборот в качестве вторичных ресурсов (в том числе энергетических) и вторичного сырья", - заявило ведомство.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что готовится законопроект о запрете оборота неперерабатываемых и трудно извлекаемых пластиков, например, ватных палочек и одноразовой посуды, и заявила о готовности правительства поддержать производителей таких товаров. Она выразила уверенность, что запрещать такой пластик необходимо и наращивать его производство больше нельзя.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минприроды и Минпромторгу до 1 ноября внести в првительство законопроект, который наделит его правом составлять перечни продукции и товаров, которые можно производить с использованием вторичного сырья. В законодательстве планируется закрепить количественные требования по использованию вторичного сырья при производстве товаров и упаковки, дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товара и, возможно, предусмотреть повышенный коэффициент для трудно перерабатываемых и вообще не перерабатываемых товаров и упаковок.

Поручение связано с задачей, поставленной президентом, к 2030 году в два раза снизить объем захоронения отходов. К этому же сроку предполагается перерабатывать 85% упаковки товаров в России. Такая задача предусмотрена программой вовлечения твердых коммунальных отходов (ТКО) во вторичный оборот. Также в ближайший год в законодательство планируется включить требование о 100%-ной утилизации упаковки товаров.

Минпромторг Виктория Абрамченко Михаил Мишустин

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