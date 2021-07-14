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В Подмосковье перестанут строить дома с мусоропроводами

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в новых стандартах жилищного строительства ввели запрет на мусоропроводы, чтобы стимулировать раздельный сбор мусора, объявила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

"Я анонсирую, что в любом случае Московская область отказывается от мусоропроводов. Есть варианты: вы можете сделать раздельную сортировку на улице, вы можете сделать камеры сортировки, если очень престижный район - вы можете делать камеры сортировки на каждом этаже с соответствующим охлаждением и вентиляцией. Но от мусоропроводов мы уходим", - сказала она.

Эти требования распространяются на дома, которые будут строить в Московской области в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Кузьмина также обратила внимание участников рынка на минимальные площади квартир в новых домах и призвала заранее не проектировать квартиры, которые будут меньше по площади.

"Площади у нас рекомендованные, разбивка рекомендованная, однако минимальная площадь квартиры - 28 кв.м. Все расчеты региональных норм градпроектирования ведутся из норматива 28 кв. метров на человека. Мы понимаем, что половина землекопа у нас нигде жить не может, поэтому 18-метровые квартиры лучше сразу не проектировать. Московской области такое жилье не нужно", - пояснила Кузьмина.

Закон о комплексном развитии территорий президент подписал в конце 2020 года. Закон вводит единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

Московская область Александра Кузьмина

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