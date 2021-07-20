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Аэропорт Якутска заработал в штатном режиме после перебоев из-за дыма

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Якутска возобновил работу в штатном режиме после перебоев, связанных с низкой видимостью из-за дыма от природных пожаров, сообщил во вторник оперштаб Республики Саха (Якутия).

"20 июля аэропорт принял пять рейсов авиакомпании С7 из Новосибирска, рейс из Новосибирска авиакомпании "Алроса". Таким образом, данные авиакомпании полностью восстановили своё расписание и задержек у них нет", - говорится в сообщении.

Однако в случае большой задымленности возможно ограничение видимости и корректировка расписания полетов.

Как сообщалось, в воскресенье из-за отсутствия видимости были задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не мог принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий.

В понедельник аэропорт частично возобновил работу.

В регионе полыхают свыше 200 природных пожара с общей площадью, пройденной огнем, свыше 1,5 млн га.

Якутск

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