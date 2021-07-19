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Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии
Лесные пожары в Якутии (архив)
Фото: Светлана Павлова/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Якутии по состоянию на утро понедельника обнаружено 216 лесных пожаров, из них тушат 84 пожара на площади 566 тысяч гектаров. Один пожар находится на особом контроле: он вплотную приблизился к поселку и электростанции, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

По данным ведомства, пожар площадью 41,3 тысячи гектаров остановился всего в четырех километрах от поселка Сюльдюкар. Также огонь потенциально угрожает Светлинской гидроэлектростанции, несмотря на естественную водную преграду - реку Вилюй, отметили в минэкологии.

Всего на территории Якутии сейчас горят 216 природных пожаров общей площадью более 1,5 миллиона гектаров. В тушении задействованы более 2 тысяч человек и 279 единиц техники. За прошедшие сутки они потушили 16 пожаров на площади 94 тысячи гектаров.

Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС, группировку спасателей в Якутии в понедельник усилил самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, еще один борт прибудет из Южного авиационно-спасательного центра.

Дымом от природных пожаров заволокло около 60 населенных пунктов, в том числе столицу республики Якутск.

Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Жиганского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 190 природных пожаров.

Якутия Светлинская ГЭС

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