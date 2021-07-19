Более 37 тысяч гектаров леса охвачено огнем в Иркутской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Лесоохрана за минувшие сутки потушила четыре природных пожара в Иркутской области на общей площади 30,1 га, всего огнем охвачено более 37 тыс. га леса, сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, локализованными, по состоянию на понедельник, остаются два пожара в Катангском районе, по одному в Киренском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих очагов составляет 4,667 тыс. га.

"В действующем состоянии в лесном фонде на утро 19 июля перешло 23 пожара. Три из них вновь обнаруженные в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах на общей площади 1,9 тыс. га", - говорится в сообщении.

Кроме этого, действуют 23 ранее зарегистрированных пожара на общей площади 31,147 тыс. га.

Таким образом, в общей сложности в Иркутской области сейчас горит 37,7 тыс. га леса.

Накануне главное управление МЧС по региону сообщило, что северные районы Иркутской области затянуло дымом из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии.