Челябинского замминистра экологии заподозрили в превышении полномочий

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в отношении заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"С Безруковым работают следователи следственного комитета ", - сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" подтвердили факт следственных действий в министерстве.

"Да, нам известно о ситуации. Губернатор уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство окажет полное содействие органам правопорядка", - сказал сотрудник пресс-службы.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции, добавил он.

Виталий Безруков, 1992 г. р., работает в областном Минэкологии с 2018 года. Возглавлял управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства. На должность замминистра он был назначен 30 января 2020 года.