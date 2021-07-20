Отскок рынка акций сменился консолидаций вблизи 3700п по индексу МосБиржи

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Отскок рынка акций РФ в рамках коррекции после отката накануне не получил уверенной поддержки покупателей из-за слабости нефти, настроения днем во вторник консолидационные в районе рубежа 3700 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3700,5 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1564,46 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 74,51 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+2,9%), "НЛМК" (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Московской Биржи" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,6% "префы"), ВТБ (+1,2%), расписки Ozon (+1,1%), бумаги "Газпром нефти" (+1%), "ММК" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,7%), Polymetal (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

"Норильский никель" (-0,03%) во втором квартале 2021 года произвел 548 тыс. тройских унций палладия, что на 28% ниже предыдущего периода, сообщила компания во вторник. Выпуск палладия за полугодие (1,314 млн унций) при этом на 3% выше уровня годичной давности. Производство платины упало за квартал на 27%, до 134 тыс. унций, за полугодие - на 1%, до 318 тыс. унций.

Снижение объясняется временной приостановкой работы двух подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" Норильского дивизиона после подтопления, а также Норильской обогатительной фабрики после аварии.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, распространение индийского штамма коронавируса (дельта-вариант) угрожает новыми локдаунами. Экономические показатели ключевых экономик мира замедляются, в то время как перспектива использования монетарных стимулов ограничивается высокой инфляцией. Однако поводов для дальнейшего падения нефти высокими темпами, как в понедельник, сейчас нет, уже наметился отскок вверх. Фьючерсы на Brent нашли поддержку на отметке $68 за баррель, еще более сильная зона торможения расположена ближе к $64,5-65,5 за баррель.

Тем временем, не все аналитики расценивают новое соглашение ОПЕК+ как негатив для нефти. Специалисты Goldman Sachs заявили, что теперь могут даже повысить свои прогнозы по Brent. Банк позитивно оценивает тот факт, что ОПЕК+ фокусируется на "сохранении узкого рынка физических поставок при одновременном прогнозировании будущих мощностей и торможении конкурирующих инвестиций". В результате летний прогноз Brent на уровне $80 за баррель может быть повышен на $2, а прогноз на следующий год на уровне $75 за баррель - на $5, отмечает Галактионов.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", решение ОПЕК+ все же оказало давление на нефтяные цены - инвесторы негативно воспринимают рост добычи в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации, которая может привести к более низким уровням спроса на нефть, чем ожидалось ранее. Тем не менее, при ухудшении перспектив роста спроса участники соглашения ОПЕК+ могут скорректировать планы по добыче (в следующий раз картель должен встретиться в сентябре). Более того, решение организации снижает шансы развала сделки и начала ценовой конкуренции, что позитивно в долгосрочной перспективе для нефтяных котировок.

В целом, реакция рынка выглядит чрезмерно негативной, и фьючерсы на Brent могут попробовать вернуться выше $70 за баррель. Признаки сильного спроса на нефть напомнят рынку об ожиданиях ее дефицита, что поддержит рост цен. В частности, Американский институт нефти во вторник опубликует данные по недельным нефтяным запасам в США. Продолжающееся снижение запасов может поддержать котировки, но до появления признаков улучшения эпидемиологической ситуации рынок нефти останется под давлением, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, техническая картина по индексу РТС негативна, а отскок возможен только до зоны сопротивления 1608-1612 пунктов. Однако нисходящая коррекция может продолжиться, и в этом году уже маловероятно повторение индексом РТС годового июньского максимума 1696 пунктов. Покупать акции в расчете на пробитие этой отметки нет смысла, так как самым важным драйвером для российского рынка являются цены на нефть, а после последних решений ОПЕК и начала третьей волны коронавируса есть сомнения в скором продолжении их роста.

Котировки Brent упали до нижней границы восходящего коридора, где "медведи" взяли тайм-аут. Однако в ответной атаке у "быков" может не хватить сил на отскок выше сопротивления $72 за баррель. Механизм нисходящей коррекции нефтяных котировок уже запущен, и это "джин, которого нельзя запихнуть обратно в бутылку". Есть большая вероятность, что нижняя граница восходящего коридора будет пробита и цены снизятся до $65 за баррель, считает аналитик.

Инвесторам также не следует пока покупать акции ряда компаний. Налицо новая вспышка коронавируса, а значит, следует воздерживаться от покупки акций туристического сектора, авиакомпаний, сетей отелей, производителей самолетов (как это было весной 2020 года), полагает Верников.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ожидаемый отскок рынка акций пока не означает окончания распродаж.

Никаких причин для сильных распродаж не было, просто наступила логичная и обязательная фаза рынка - коррекция. Однако во вторник внешний фон улучшился, активы отыгрывают потери. С точки зрения долгосрочных и среднесрочных позиций стоит присмотреться к нефтянке, поскольку нефть в этом году как минимум коснется отметки $80 за баррель.

Достижение соглашения картелем ОПЕК+ делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение - скорее позитив для рынка. В ближайшее время нефть Brent вернется выше $70 за баррель.

Тем не менее, в целом картина по индексу МосБиржи пока негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуется, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях, считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 1,1-2,1%, откат Dow Jones (-2,1%) стал максимальным с октября на фоне усиления тревог по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июне 2021 года подскочили на 8,5% в годовом выражении, что стало максимальным ростом более чем за 39 лет - с января 1982 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 8,4%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены немного подросли после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $68,84 за баррель (+0,3% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $66,67 за баррель (+0,4% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть. Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,6%), ГК "Самолет" (+3,8%), ПАО "Куйбышевазот" (+3,8% и +4,1% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (+3,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,2% и +4,2% "префы").

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (-14,9% и -11,4% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (-3%), Petropavlovsk (-2,7%), АДР HeadHunter (-2,5%), "Распадской" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 32,29 млрд рублей (из них 5,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,85 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").