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Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ

Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Участники группы Pussy Riot Анна Кузьминых и Александр Софеев уехали из России сразу после освобождения от административного ареста.

"Софеев покинул Россию из-за постоянных задержаний, арестов и непрекращающейся слежки. Даже до аэропорта за нами ехали оперативные сотрудники на гражданских автомобилях", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Захватов.

По этим же причинам оставила Россию и Анна Кузьминых, пояснили в окружении девушки.

Ранее из-за арестов Россию покинула Вероника Никульшина. По словам ее адвоката Дмитрия Захватова, отъезд девушки "связан с незаконными репрессиями, которым она была подвергнута".

Защитники пояснили, что не располагают информацией, намерены ли участники Pussy Riot возвращаться в РФ.

С начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алёхина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения.

Сами участники и их защита настаивают на своей невиновности. По их мнению, задержания основаны на их принадлежности к панк-группе Pussy Riot.

Pussy Riot Анна Кузьминых Александр Софеев Дмитрий Захватов

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